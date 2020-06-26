تعافى البورصات الأوروبية بالمستهل وإير فرانس يقفز بفضل صفقة مساعدات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
تعافت البورصات  الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، إذ تلقت الدعم من تحديثات إيجابية للشركات، على الرغم من أن المستثمرين ظلوا يتوخون الحذر حيال ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، فيما قادت قطاعات التكنولوجيا وشركات الكيماويات والتعدين مكاسب القطاع.

وتأرجحت الأسواق هذا الأسبوع بين المخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ومؤشرات على تقديم الحكومات والبنوك المركزية للمزيد من الدعم الاقتصادي. وما زال المؤشر ستوكس 600 يمضي على مسار تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة واحد بالمئة.

وقفز سهم إير فرانس-كيه.ال.ام خمسة بالمئة بعد أن توصلت حكومتا فرنسا وهولندا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدة لمجموعة الطيران، فيما قالت الأخيرة إنها ستقدم حزمة تمويل بقيمة 3.4 مليار يورو (3.81 مليار دولار).

وارتفع سهم إيه.إم.اس 5.7 بالمئة بعد أن نفت شركة أشباه الموصلات التي مقرها النمسا مزاعم لوسائل إعلام بشأن تلاعب في السوق خلال استحواذها على أوسرام.

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