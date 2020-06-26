رئيس حي شرق الإسكندرية يترأس حملة لإزالة البناء المخالف (صور)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
ترأس محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لقرارات القيادة السياسة باسترداد كافة أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها. 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد ثلاثة عقارات حتى سطح الأرض بمنطقة رابعة الناصرية نطاق الحي، ويتكون العقار الأول من طابق أرضي وطابقين علويين، والثاني من طابق أرضي وطابق علوي، أما الأخير فيتكون من طابق أرضي فقط.

كما سلمت الحملة أيضًا مقاول الهدم والازالة عدة طوابق من عقار مخالف يتكون من 12 طابق لإزالة الخالي منها.

ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة البناء المخالف بنطاق المحافظة وفرض الانضباط.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتي ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي. 
 
 وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون في أي مخالفة وستتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
رئيس حي شرق الإسكندرية يترأس حملة لإزالة البناء المخالف (صور)
رئيس حي شرق الإسكندرية يترأس حملة لإزالة البناء المخالف (صور)
رئيس حي شرق الإسكندرية يترأس حملة لإزالة البناء المخالف (صور)
رئيس حي شرق الإسكندرية يترأس حملة لإزالة البناء المخالف (صور)
رئيس حي شرق الإسكندرية يترأس حملة لإزالة البناء المخالف (صور)
رئيس حي شرق الإسكندرية يترأس حملة لإزالة البناء المخالف (صور)

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