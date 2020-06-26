رئيس حي شرق الإسكندرية يترأس حملة لإزالة البناء المخالف (صور)

ترأس محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لقرارات القيادة السياسة باسترداد كافة أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد ثلاثة عقارات حتى سطح الأرض بمنطقة رابعة الناصرية نطاق الحي، ويتكون العقار الأول من طابق أرضي وطابقين علويين، والثاني من طابق أرضي وطابق علوي، أما الأخير فيتكون من طابق أرضي فقط.





كما سلمت الحملة أيضًا مقاول الهدم والازالة عدة طوابق من عقار مخالف يتكون من 12 طابق لإزالة الخالي منها.





ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة البناء المخالف بنطاق المحافظة وفرض الانضباط.





وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتي ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي.

وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون في أي مخالفة وستتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



