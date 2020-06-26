بالصور.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته

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يحرص الفنان أحمد زاهر، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بعض الصور التى تجمعه بابنته "ملك"، احتفالاً بعيد ميلادها.





وعلق قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة ياروح قلبي يا أول فرحتي ربنا يحميكي ويخليكي ليا يا أجمل و أحن وأطيب بنوته في العالم بحبك يا ملك".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة النجم محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.