"كيه.إل.إم" للطيران تحصل على حزمة مساعدة بـ 3.4 مليار يورو





قالت إير فرانس-كيه.إل.إم على موقعها الإلكتروني إن وحدتها التابعة كيه.إل.إم ستتلقى حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3.4 مليار يورو ”للتغلب على الأزمة والاستعداد للمستقبل“.





وجرى نشر هذا العنوان على الموقع الإلكتروني لمجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم لكن البيان الصحفي الملحق بالعنوان لم يكن من الممكن الوصول إليه.





كانت وزارة المالية الهولندية قالت إنها ستؤكد تفاصيل حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين ملياري يورو وأربعة مليارات يورو لكيه.إل.إم يوم الجمعة. وكانت رويترز أول من أورد نبأ الرقم البالغ 3.4 مليار يورو في وقت سابق يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.