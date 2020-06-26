"كيه.إل.إم" للطيران تحصل على حزمة مساعدة بـ 3.4 مليار يورو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر

قالت إير فرانس-كيه.إل.إم على موقعها الإلكتروني إن وحدتها التابعة كيه.إل.إم ستتلقى حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3.4 مليار يورو ”للتغلب على الأزمة والاستعداد للمستقبل“.

وجرى نشر هذا العنوان على الموقع الإلكتروني لمجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم لكن البيان الصحفي الملحق بالعنوان لم يكن من الممكن الوصول إليه.

كانت وزارة المالية الهولندية قالت إنها ستؤكد تفاصيل حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين ملياري يورو وأربعة مليارات يورو لكيه.إل.إم يوم الجمعة. وكانت رويترز أول من أورد نبأ الرقم البالغ 3.4 مليار يورو في وقت سابق يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.

أخبار تهمك

"جريمة بشعة وخطة شيطانية".. بسمة وهبة تعلق على واقعة "فتاة الدقهلية"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

بعد تعديه على إذاعة القرآن.. الجندي يلقن داعية سلفي درسًا على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 10 ساعة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 23 ساعة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ ساعة و نصف

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

11:49 ص

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

11:55 ص

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!