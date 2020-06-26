لقاء الخميسي: "القراءة تأخذك لعوالم مختلفة ساحرة"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة لقاء الخميسي، عن حبها الشديد للقراءة، من خلال نشر صورة جيددة لها وهي تقرأء كتاب، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت لقاء، على الصورة قائله: "القراءة تأخُذُك لعوالمٍ مختلفةٍ ساحرة.. تَمنحُكَ القُدرة على التحليق وتجاوز واقِعُكَ الزماني والمكاني، تُثري نفْسُك وتُغني عقلُك وتُحلِق روحُك في سماءِها المُبهرة".


يذكر أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد، وعرض المسلسل على شاشة قناة "أم بي سي مصر".

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