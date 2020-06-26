الليلة.. "بلاك تيما" تعلن عن تحضير مفاجأة لجمهورها

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نشرت الصفحة الرسيمة لفريق "بلاك تيما"، عن موعد تواجد الفريق الليلة "لايف"، عبر صفحتهم لكي يشاركوا جمهورهم بأغانيهم التي يحبونها.





وأعلن الفريق أنه سيعلن عن مفاجأة للجمهور خلال "اللايف"، الذي من المقرر أن يكون في تمام الخامسة مساءا.





وطرح الفريق ألبومه الأول والذي حمل اسم "بحار" عام ٢٠١٠، ثم ألبومه الثاني "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2015، أما الألبوم الأخير "لون الكاكاو" فطرحه المنتج ريتشارد الحج هذا العام.





وحصل الفريق على عدد من الجوائز أبرزها "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة "أخبار اليوم" كأحسن فريق بمصر، كما ترشح لعدد من الجوائز العالمية مثل "وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد".

