وزير الأوقاف: جيش مصر نار تحرق المعتدين على حقوقها

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن وصف أهل مصر بأنهم أهل جود، وكرم، وسخاء، حيث قال الله تعالى، "وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ"، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان، وجنودها خير أجناد الأرض، وستظل هكذا.





وأشار "مختار"، خلال خطبة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة، اليوم الجمعة، إلى أن جيش مصر جيش رشيد، يحمي ولا يبغي، لا يجوز ولا يظلم، ولكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها، مضيفا أن جيش مصر العظيم هو ابن الشعب المصري العظيم، ليس به مرتزقة أو ميليشيات، وخلفهم 100 مليون مصري.





وأضاف وزير الأوقاف، أن كل المصريين في سبيل الوطن أسود، وهم من يحمون وطنهم.





وتبدأ مساجد مصر فجر غدا السبت، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".





وفيما يلى أبرز الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف وشروط فتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات:





عدم فتح دورات المياه نهائيًّا.

عدم فتح دور المناسبات.

عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

عدم فتح مصليات السيدات.

عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.

عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة.

غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى.

ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

اصطحاب سجادة صلاة شخصية.

وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة.