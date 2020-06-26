وزير الأوقاف: جيش مصر نار تحرق المعتدين على حقوقها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن وصف أهل مصر بأنهم أهل جود، وكرم، وسخاء، حيث قال الله تعالى، "وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ"، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان، وجنودها خير أجناد الأرض، وستظل هكذا.

وأشار "مختار"، خلال خطبة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة، اليوم الجمعة، إلى أن جيش مصر جيش رشيد، يحمي ولا يبغي، لا يجوز ولا يظلم، ولكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها، مضيفا أن جيش مصر العظيم هو ابن الشعب المصري العظيم، ليس به مرتزقة أو ميليشيات، وخلفهم 100 مليون مصري.

وأضاف وزير الأوقاف، أن كل المصريين في سبيل الوطن أسود، وهم من يحمون وطنهم.

وتبدأ مساجد مصر فجر غدا السبت، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

وفيما يلى أبرز الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف وشروط فتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات:

عدم فتح دورات المياه نهائيًّا.
عدم فتح دور المناسبات.
عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.
عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.
استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
عدم فتح مصليات السيدات.
عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.
تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.
عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.
فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة.
غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.
فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى.
ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.
اصطحاب سجادة صلاة شخصية.
وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.
متابعة التطهير والتعقيم المستمر.
الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة.
فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف فتح دور العبادة علامات التباعد بوابة الفجر الفجر الجيش المصري التباعد بين المصلين اعادة فتح المساجد

أخبار تهمك

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك مُهدد بعقوبات نارية في حال إصراره على الانسحاب من الدوري

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 23 ساعة

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ ساعة و 17 دقيقة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعديه على إذاعة القرآن.. الجندي يلقن داعية سلفي درسًا على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"جريمة بشعة وخطة شيطانية".. بسمة وهبة تعلق على واقعة "فتاة الدقهلية"

منذ حوالي 15 ساعة

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الدول العربية تعلن قفزة جديدة فى مواجهة كورونا

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط فتح المساجد وعودة الصلاة

صلاة الجمعة والجنازة.. قائمة الممنوعات داخل المساجد

تعرف على استعدادات أوقاف الإسكندرية لافتتاح المساجد وعودة الصلوات (صور)

أوقاف الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية قبيل افتتاح المساجد (صور)

نظافة الإسكندرية تشن حملة تطهير للمساجد استعدادا لإعادة فتحها

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

11:55 ص

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

11:49 ص

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!