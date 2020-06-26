مدرب وادي دجلة السابق يقترب من تدريب النجم الساحلي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يرغب نادي النجم الساحلي التونسي في التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة السابق، اليوناني تاكيس جونياس، من أجل قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.


ودخل مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي في مفاوضات جادة مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس.


وأشار شكري العميري، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الرياضي الساحلي، إلى أن ناديه حسم الأمور مع المدرب، وتوصل لاتفاق شبه رسمي معه لتدريب الفريق بداية من الموسم القادم.


جدير بالذكر أن تاكيس جونياس كان تولى القيادة الفنية لفريق وادي دجلة عام 2018، قبل أن تتم إقالته في فبراير الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق.

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