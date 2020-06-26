سلبية المسحة الثانية لفريق بيراميدز

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أكد اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان تسلمت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو فريق نادي بيراميدز يوم الأربعاء الماضي بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادي.

وجاءت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها جميع العاملين ببراميدز سلبية كذلك مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءت سلبية تماما.

ونفذ بيراميدز جميع الاشتراطات المطلوبة من اللجنة الطبية ووفر جميع الإجراءات الاحترازية وبات بمقدوره خوض التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة عقب ثبوت سلبية المسحتين.

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