مانشستر سيتي وتشيلسي (2/1) | ملخص واهداف مباراة Manchester City VS Chelsea في الدوري الانجليزي (اهداف السيتيزنز والبلوز)





مانشستر سيتي وتشيلسي | تغلب فريق تشيلسي الإنجليزي على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، في إطار ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لموسم 2019/2020.





اهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري:-

وافتتح اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل في الدقيقة 36، بعد استغلاله خطأ دفاعي فادح من لاعبي مانشستر سيتي قبل أن يرواغ مدافع السيتي ويضعها على يسار الحارس، لينتهي الشوط الأول من مبارة مانشستر سيتي وتشيلسي بنتيجة 1/0 للبلوز .

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي فى إدراك هدف التعادل في الدقيقة 55، من تسديدة رائعة عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

ولكن عاد البلوز للتقدم من جديد في الدقيقة 78، من ركلة جزاء، سجلها البرازيلي ويليان، وطرد على أثرها مواطنه فرناندينيو، لاعب السيتي، .





وبهبه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 54 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 63 في المركز الثاني.





جدير بالذكر أن فريق ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، حصد لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة 19 في تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 1/2.





بالفيديو.. اهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري:-











