شيري عادل تتألق في أحدث ظهور لها عبر ال"إنتسجرام"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها، بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور شيري، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "صباح الخير على اجمل ضحكه" وأضافت الفنانة نسرين طافش: "شو حلوة الله يحميكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "دايما جميله ومتميزه ستي شيري هانم".


يذكر أن آخر أعمال شيري عادل، مسلسل "إلا انا" حكاية "أمر شخصي"، وتدور أحداثها في إطار أجتماعي درامي، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وكل عشر حلقات تتناول حكاية جديدة.

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