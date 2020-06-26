المملكة المتحدة تستعد لتخفيف إجراءات الحجر الصحي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تعمل المملكة المتحدة على خطة لتخفيف الحجر الصحي الخاص بها للمسافرين الدوليين مع بعض البلدان حيث تقل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، اليوم الجمعة.

وقال الوزير لـ"بي بي سي": "أعلم أن جرانت شابس، وزير النقل، يولي هذا الأمر الكثير من الاعتبار حتى يمكن أن تبدأ أحكام الحجر الصحي التي وضعناها في الاسترخاء مع دول معينة حيث المخاطر منخفضة"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لا أعرف بالضبط متى سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات ولكني أعلم أن هذا شيء تعمل الحكومة عليه. أنا أعلم أنه يتم النظر فيه."

وقد أفادت قناة روسيا اليوم، بأن كلية "امبريال كوليدج" في لندن، أعلنت أنه تم حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد فيروس كورونا المستجد، المنتج في بريطانيا.

ووفقًا لكلية "امبريال كوليدج"، يحتوي لقاح RNA على جزيئات فيروسية تشبه في بنيتها الحمض النووي الريبوزي المرسال (Messenger RNA).

وكان الأخصائي في مجال الأمراض المعدية البروفيسور روبن شاتوك، رئيس فريق البحث، قال: "نتطلع الآن إلى انتقاء مجموعة المتطوعين بسرعة، للمشاركة في الدراسة لتقييم مدى سلامة اللقاح وقدرته على إنتاج الأجسام المضادة التحييدية، التي يعني ظهورها قدرة الجسم على الرد المطلوب لمقاومة كوفيد-19".

وذكرت كلية "امبريال كوليدج"، أنه في الأيام القريبة القادمة، سيتم حقن اللقاح لـ 15 متطوعا بجرعات مختلفة لتحديد الجرعة الأفضل. وفي الأسابيع التالية، سيتلقى 300 شخص جرعتين من اللقاح مع فترة شهر بين الأولى والثانية.

وقالت الكلية، إن في حال النجاح، سيتم إجراء مرحلة جديدة وأكبر من اختبارات اللقاح على البشر حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن سيصبح الدواء جاهزا، للاستخدام على نطاق واسع، "في الربع الأول أو الثاني من عام 2021، إذا سارت الأمور على أكمل وجه".


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