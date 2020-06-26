الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 3 - الاختبار الأول)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 3 - قانون نيوتن الأول)

يؤدي طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد المقبل، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، للشعبة العلمية، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية وللتسهيل على الطلاب الثانوية العامة 2020، نقدم لهم رابط المحاضرة الـ 3 من المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وفقًا لموقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقدم لكم اليوم فيديو (المحاضرة 3 - قانون نيوتن الأول).

وتشمل المحاضرة 3 من المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا عدة عوامل هامة، وهي:

- قانون نيوتن الأول

- الاختبار الأول

المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا
تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول، تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.

المحاضرة الـ 3 مراجعة مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" اضغط هنــــــــــــــا


الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 3 - قانون نيوتن الأول)

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