الشئون الإسلامية: إغلاق المسجد الذي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المساجد في ظل جائحة فيروس كورونا أصبح فرضا، وارتداء الكمامة داخل المساجد أصبح شرطا مثل الوضوء بالنسبة للصلاة.

وأشار "هندي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن المريض يجب أن يلتزم بيته ولا يتوجه للمسجد حتى يشفى تماما، متوقعا أن الشوق بداخل قلب المسلمين للمساجد سيجعلهم يلتزمون بالإجراءات الوقائية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المسجد الذي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية سيتم غلقه، منوها بأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وترك الأمور للقدر ليس من الدين.

وتبدأ مساجد مصر فجر غدا السبت، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

وفيما يلى أبرز الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف وشروط فتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات:

عدم فتح دورات المياه نهائيًّا.
عدم فتح دور المناسبات.
عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.
عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.
استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
عدم فتح مصليات السيدات.
عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.
تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.
عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.
فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة.
غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.
فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى.
ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.
اصطحاب سجادة صلاة شخصية.
وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.
متابعة التطهير والتعقيم المستمر.
الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة.
فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتح دور العبادة علامات التباعد الفجر التباعد بين المصلين التباعد الاجتماعي اعادة فتح المساجد

أخبار تهمك

"جريمة بشعة وخطة شيطانية".. بسمة وهبة تعلق على واقعة "فتاة الدقهلية"

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يعلق على تصريحات نجم ريال مدريد بشأن اقتراب رحيله عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 22 ساعة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 18 ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

الزمالك يزاحم ألميريا الإسباني على ضم نجم بيراميدز

منذ 35 دقيقة

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يدعوا لاجتماع طارئ بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

4 دول عربية فتحت المساجد قبل مصر.. تعرف عليها

في 4 محافظات.. مصر تفتح المساجد وسط استعدادات مكثفة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط فتح المساجد وعودة الصلاة

بداية من السبت.. 6 تغييرات منتظرة في مصر

صلاة الجمعة والجنازة.. قائمة الممنوعات داخل المساجد

تعرف على استعدادات أوقاف الإسكندرية لافتتاح المساجد وعودة الصلوات (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 ص

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

04:46 ص

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!