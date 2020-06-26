الشئون الإسلامية: إغلاق المسجد الذي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المساجد في ظل جائحة فيروس كورونا أصبح فرضا، وارتداء الكمامة داخل المساجد أصبح شرطا مثل الوضوء بالنسبة للصلاة.





وأشار "هندي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن المريض يجب أن يلتزم بيته ولا يتوجه للمسجد حتى يشفى تماما، متوقعا أن الشوق بداخل قلب المسلمين للمساجد سيجعلهم يلتزمون بالإجراءات الوقائية.





وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المسجد الذي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية سيتم غلقه، منوها بأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وترك الأمور للقدر ليس من الدين.





وتبدأ مساجد مصر فجر غدا السبت، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".





وفيما يلى أبرز الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف وشروط فتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات:





عدم فتح دورات المياه نهائيًّا.

عدم فتح دور المناسبات.

عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

عدم فتح مصليات السيدات.

عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.

عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة.

غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى.

ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

اصطحاب سجادة صلاة شخصية.

وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة.