مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه بالإنتقال إلى صفوف نادي المقاولون العرب، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنح أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى صفوف الجونة، موافقة مبدئية على اللعب ضمن صفوف ذئاب الجبل على سبيل الإعارة، في صفقة تبادلية بين الطرفين.

ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، لتعويض رمضان صبحي والمحتمل رحيله بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

وطلب مسؤولو المقاولون برئاسة محسن صلاح، الحصول على خدمات الثنائي حسين السيد "مارسيلو" المعار إلى الصفاقسي بالإضافة إلى ريان، من أجل إتمام الصفقة.

وكان النادي الأهلي، أعرب عن مرونة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، بعدما منح ذئاب الجبل الضوء الأخضر من أجل التنازل عن خدمات لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة، لإتمام الصفقة.

وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، طالب بضم ثنائي من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في حال رحيل مهاجمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتفاق مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون، بانتقال طاهر طاهر إلى ملعب التتش سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وجاء اتفاق الطرفين، أثناء تواجد رئيس المقاولون داخل النادي الأهلي بالجزيرة، على هامش اجتماع الأندية لتحديد مصير الدوري العام.

ويعد طاهر طاهر، أحد الأسماء المطلوبة بشدة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم الخط الهجومي تحسبًا لرحيل رمضان صبحي، المحتمل عقب نهاية إعارته من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري.

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