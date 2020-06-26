تعرف على الموعد الأقرب لظهور لقاح كورونا

مازالت شركات الأدوية حول العالم تعمل على الوصول للقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي سيطر على دول العالم خلال الأشهر الأخيرة، بعدما ظهر في نهاية عام 2019.





وكالة أسوشيتد برس، يجرى حاليا تطوير حوالي عشرة لقاحات مختلفة لمواجهة فيروس كورونا، وقد تخطت مراحل مختلفة من الاختبارات في جميع أنحاء العالم.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز وأقرب المواعيد التي أعلنت من قبل الشركات والمنظمات بشأن لقاح كورونا:





- منظمة الصحة العالمية توقعت الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام أو ربما 10 أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل.





- سنان أتليغ، الرئيس الإقليمي لشركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية التي تعمل مع شركة "بيو آند تيك" الصيدلانية الألمانية لإنتاج لقاح قال إنهما سيتمكنا من تجهيز ملايين الجرعات من اللقاح بحلول نهاية عام 2020.





- مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي عندما تحدث عن مستجدات فيروس كورونا واللقاح المضاد له، أكد أن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يجهز بحلول نهاية العام الحالي أو مطلع 2021.





- معهد غاماليا الروسي الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة أكد ان إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا قد يبدأ في الخريف القادم.





- الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، كشف أن في الخريف المقبل سيظهر لقاح من أكسفورد، وفي أكتوبر المقبل، سيكون متاحًا لقاح أمريكي وأيضًا روسي وصيني ثم تتوالى اللقاحات.





وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.



