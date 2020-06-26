رياح مثيرة للأتربة وتحذيرات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن استقرار نسبي في درجات الحرارة.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.





وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على بعض المناطق، كما حذرت من ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق





وأوضحت أنه يسود طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل من على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





وأوضحت الهيئة أن يسود طقس حار على شمال بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة، والتى تتمثل في نشاط رياح على جنوب سيناء مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدي الي اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة القاهرة الكبرى العظمى 35، والصغرى 22، الوجه البحري العظمى 34، والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربي العظمى 28، والصغرى 21، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29، والصغرى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37، والصغرى 26، شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24، جنوب الصعيد العظمى 40، والصغرى 27.





خروج 403 مصابين بفيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.