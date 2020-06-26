محافظ قنا: إزالة 86 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية

قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن ازالة 86 حالة تعد.





فيما صرح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة ان حملات الإزالة نجحت في ازالة 26 حالة تعد بالبناء علي الرقعة الزراعية بمراكز نجع حمادي والوقف وقـفط ونقادة وقوص بمساحة فدان واحد، وإزالة 56 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز دشنا وقنا وقوص ونقادة بمساحة 11 ألفا و79 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمركز الوقف بمساحة 4 قراريط.





وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 857 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 396 الف و722 متر مربع، و225 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 468 فدان و8 قراريط و2 سهم، و3292 حالة تعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية بمساحة 167 فدان و22 قيراط و10 أسهم، و799 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 127 الف و636 متر مربع.





واكد محافظ قنا علي استمرار اعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.





آخر تطورات كورونا في مصر

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة .





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.



