المكسيك: تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا و25 ألف وفاة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت المكسيك، اليوم الجمعة، عن وصول عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 202951 حالة، في حين بلغت الوفيات 25060 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، 60104 إصابة جديدة و736 وفاة، فيما تحتل المكسيك المركز الـ11 في العالم بين البلدان التي تضم أكبر عدد من الإصابات بالفيروس، والسابع دولياً في عدد الوفيات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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