أماني كمال و ميرنا نور الدين يشعلان السوشيال ميديا بإطلالة ساحرة





شاركت الفنانة أماني كمال، جمهورها بصورة جديدة لها برفقة الفنانة ميرنا نور الدين، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت أماني، على الصورة قائله: "ميرنا".يذكر ان آخر أعمال أماني كمال، مسلسل "حب عمري" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان هيثم شاكر وسهر الصايغ وحنان سليمان ومنة فضالي وعبير منير.وجدير بالذكر ان آخر أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال وتامر هاشم.