الطالع الفلكى الجُمعَه 26/6/2020..نَصِيحَة حَسَن!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 19 بَؤونَة قبطى ، 26 حُزَيْرَان رُومى ، 5 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - تاكل كويّس وتنام كويّس ياشحاتة.(حسن مُصطفى من فيلم غريب فى بيتى-1982)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُصادف ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل حسن مُصطفى رَحِمَه الله ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم حسن مُصطفى إسماعيل والشهرة حسن مُصطفى ، مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليه بالفاتِحَة.





(مَلكْ مُتَوّجْ)،(الهرم الكبير)،(بُرج بابل)،(الشخص الذّهبى)،(عودة للمدرسة)،

(طاقة نُور)،(ضوء محظوظ)،(الأهرامات المصريّة)،(قلبه كبيرمثل قلب الحُوت)









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: يوم أبرك من عشرة، مقولة تتذكرها بسبب قدر كبير من النشاط وعليك إنهاء أكبر عدد ممكن من مصالحك قدرالإمكان.





برج الثور: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الجوزاء: تلبية إحتياجات الأسرة ليست عملاً تافهاً رغم بساطته،لاداعى للشكوى خاصةً أن هناك من يمدّ نحوك يد المساعدة.





برج السّرطان: إحترس من الإفراط فى الطعام أو إلتهام أطعمة غير متناسبة فى توقيتٍ واحد، مشاكل الهضم واردة الحدوث فانتبه.





برج الأسد: الإحتمالات لمقابلتك لنصابين بياعين كلام واردة، ليس كل مايلمع ذهبًا، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط ، والبدل اللامعة.





برج العذراء : أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الميزان : فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج العقرب: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال.





برج القوس: بإمكانك إعادة تنظيم ديكورات منزلك وإضفاء لمسة جمالية فى المكان الذى تعيش فيه ، فاجعله ملوّناً بأزهى الألوان قدر إمكانك.





برج الجدى: الشفافيّة والرّؤى الواضحة المستقبليّة لعواقب الأمور يجب ألاّ تستخف بها، خاصةً إن كانت الشّواهد الواقعيّة تؤيّد حَدَسَكْ.





برج الدّلو: مُستغرق فى مُساعدة الغير وعلى حساب صحتك ، فعل الخير مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك.





برج الحوت: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة، لاتقرصينى يا نحلة.







