سيزا يحاضر لاعبي الأهلي ويخصص فقرة للتصويب على المرمى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:10 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
خاضت المجموعة الثانية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتها في العاشرة والنصف صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

بدأ المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، ثم قام اللاعبون بالجري حول الملعب.

واشتملت الفقرة الأولى في مران المجموعة الثانية على عمليات الإحماء وفقرة للتصويب على المرمى، شارك فيها جميع اللاعبين، قبل تنفيذ الجانب البدني.

وضمت المجموعة الثانية كلا من: محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

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