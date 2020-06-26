التموين: لا يوجد دولة لديها استقرار في أسعار السلع مثل مصر

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن المخابز التموينية تنتج 275 مليون رغيف يوميا، موضحا أنهم يقومون حاليا بإعادة هيكلة شركات الزيوت، والسكر، وضبط إيقاع شركات "قها وادفينا".





وأشار "العشماوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الحكومة رفعت من حجم استثماراتها في الموازنة الجديدة 33%، مضيفا أن الصناعات الغذائية هى عصب الاقتصاد، وركيزة الاقتصاد القومي.





وأضاف مساعد أول وزير التموين، أن هناك متابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدى توفر السلع على مستوى المحافظات، وأسعارها، مؤكدا أنه لا يوجد دولة لديها استقرار في أسعار السلع مثل مصر.





ونوه بأنهم شددوا الرقابة على الأسواق خلال فترة جائحة كورونا، حيث كانوا يحررون 1000 محضر تموين يوميا على مستوى الجمهورية.





كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد بشأن بيع بقالي التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.





وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لعدم التزام بقالي التموين بأسعار السلع التموينية المقررة من قبل الوزارة، مُوضحةً انتظام صرف السلع التموينية بجميع محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وفقًا للأسعار المحددة من قبل الوزارة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المنافذ التموينية للتأكد من توافر السلع التموينية والالتزام بالأسعار المقررة.





وفي سياق متصل، فقد تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات شهر يونيو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، هذا إلى جانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين، حيث تم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا، بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق الأخرى.





كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الموازنة العامة الجديدة 20202021 فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مُشددةً على أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة، هو ضبط أوجه صرف الدعم، وذلك من خلال بيع القمح للمطاحن مقابل سعره نقدًا.



