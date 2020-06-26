رحاب الجمل تغازل جمهورها بصورة جديدة





شاركت الفنانة رحاب الجمل، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رحاب، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "قمر ماشاء الله"، وأضاف آخر "صباحك جمال ماشاء الله عيون كلها شوق"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "جميلة الجميلات".يذكر أن رحاب الجمل، شاركت في السباق الرمضاني بمسلسلين منهم مسلسل "البرنس"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد وسلوى عثمان.والمسلسل الثاني هو "اتنين في الصندوق"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان صلاح عبد الله وأوس اوس وحمدي المرغني.