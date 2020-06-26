ريهام سعيد: "خليك في البيت لو ظروفك تسمح حياتك غالية"

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وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة لجمهورها من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت ريهام، على الصورة قائله: "صباح الخير عارفه أن الحظر اتفك والكافيهات فتحت، الدوله مجبره تعمل كده عشان الاقتصاد والعماله الكتير الي قاعده في البيت".





وأضافت: "نصيحه لوجه الله خليك في البيت لو ظروفك تسمح حياتك غاليه ياما خرجت وياما رحت كافيهات وسينمات، حافظ علي حياتك علي اد ما تقدر".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الإعلامية المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يحفظنا ويحفظك يارب" وأضاف آخر"انا مرعوبه من يوم السبت ده والله".