نجم ليفربول مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن قائد ليفربول، جوردن هندرسون تعرض لإصابةفي مواجهة كريستال بالاس الأخيرة.

 

وكان ليفربول قد فاز برباعية نظيفة على فريق کریستال بالاس الأربعاء الماضي، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ورغم الفوز و الإيجابيات العديد التي تعرض لها ليفربول أمس إلى انه خرج بتعرض جوردان هندرسون للإصابة، وحدوث تغيير اضطراريا.

 

ودخل مواطنه أوكسلد تشامبرلين بدلا هندرسون في الشوط الثاني، كأول تغییرات ليفربول في المباراة، بعد خروجه، وضع كيس ثلج على عضلات الفخذ اليمني، أثناء جلوسة على مقاعد البدلاء.

 

لم يذكر يورجن كلوب عن إصابة اللاعب، ولم يصدر النادي الإنجليزي بيانا حول إصابته وامكانية لحاقه بمواجهة مانشستر سيتي في الأسبوع القادم.

 

ولكن أمام ليفربول 8 أيام، حتى لقاء مانشستر سيتي الذي سيقام على ملعب الإتحاد، في حين سيلعب سيتي مباراتين أمام تشيلسي اليوم في الدوري، والأحد القادم أمام نیوکاسل في كأس الإتحاد.

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