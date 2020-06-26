"الري": إزالة 710 حالات تعد على نهر النيل خلال أسبوع

أستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا يفيد بأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات شملت (272،407) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.





وكشف العاطي عن إزالة (710) حالات تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ (277) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (201) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (232) إزالة على منافع الصرف.





وفي هذا الصدد أوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( 277) إزالة خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو ٢٠٢٠ شملت (2) إزالة بمحافظة القاهرة و(16)إزالة بمحافظة الجيزة و(13) إزالة بمحافظة القليوبية و(3) إزالات بمحافظة الغربية و(30) إزالة بمحافظة المنوفية و(26) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و(8) إزالات بمحافظة الدقهلية و(90) إزالة بمحافظة دمياط و(14) بمحافظة أسيوط و(25) إزالة بمحافظة سوهاج و(25) إزالة بمحافظة قنا و(19) إزالة بمحافظة الأقصرو(6) بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (54142) إزالة.





ومن جانبه أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام خلال هذا الأسبوع بتنفيذ حزمة من الإزالات بلغت (201) مخالفة شملت تنفيذ (40) إزالة بمحافظة المنوفية، و(29) إزالة بمحافظة القليوبية، وكذلك (51) إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب (١) إزالة بمحافظة سوهاج علاوة على (21) إزالة بمحافظة الشرقية، و(13) ازاله بمحافظه البحيرة و(14) إزالة بمحافظة الدقهلية و(14)ازالة بمحافظة اسيوط و(2) ازالة بمحافظة الغربية و(6) إزالات بمحافظة المنيا و(10) إزالات بمحافظة قنا ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (141470) إزالة.





وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجه القبلى بلغت ( 232 ) إزالة موزعة على عدد ( 5 ) محافظات.وقد تضمنت تنفيذ (193) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات كفر الشيخ (173 ) إزالة – المنوفية ( 20 ) إزالة ) بالإضافة لتنفيذ (9) إزالات بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة 9 إزالات إلى جانب تنفيذ (15) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( الجيزة 15 إزالة) وتنفيذ (15) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 15 إزالة) ليبلغ إجمالي الإزالات منذ بدء الحملة القومية حتى الآن 76795





يذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.



