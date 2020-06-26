5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، انفوجرافا استعرضت خلاله استثمارات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ 6 سنوات الماضية، والتى بلغت نحو 5.2 مليار جنيه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الكبري بقطاعي المياه والصرف الصحى بتكلفة إجمالية 4.8 مليار  كان من بينها تنفيذ عدد (8) مشروعات مياه مرشحة كبرى تمثلت في محطات: القوصية، والوليدية، والألمانى، وصدفا والغنايم، وأبنوب والفتح، وديروط، وإنشاء محطة بهيج البطيئة، وعدد(8) وحدات معالجة حديد ومنجنيز، وتوصيل المياه إلى 6 مناطق محرومة بالإضافة إلى تنفيذ عدد (8) مشروعات للصرف الصحى  شملت مشروع الصرف الصحي بصدفا والغنايم، وأبنوب والفتح وبنى مر وأسيوط الجديدة، ومشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى ISSIP2   والمنفذ  بقرى ( شطب ـ موشا ــ ريفا ــ دير ريفا) مركز أسيوط ، وقرى ( النواميس ــ العتمانية ــ النواورة ــ وادى الشيح )، ومشروع الصرف الصحى بالزيرة والأقادمة وبنى سميع مركز أبوتيج، وبنى ادريس مركز القوصية، ومد الخدمة لقرية اسكندرية التحرير.


واضاف، أن الشركة قامت بتنفيذ ععد من مشروعات الاحلال والتجديد، خلال ٦ أعوام، شملت احلال وتجديد عدد (12) محطة مياه بعرب المدابغ، ومير، ومحطة نزلة عبداللاه، ونزلة الزهرى بالبدارى، والمرشحات النقالى بديروط والقوصية وأبوتيج، ومحطة ساحل سليم المرشحة الزلطية، ومحطة المعابدة، ومرشحات منفلوط، ومحطتي الأربعين(1ـــ2)، فضلاً عن احلال وتجديد عدد(116) بئرا إرتوازيا بكافة مناطق الشركة، واحلال وتجديد شبكات مياه وعدايات ومحابس وبرادات بــــ10 مراكز، بالإضافة إلى احلال وتجديد عدد(6) خطوط طرد بمحطات رفع الصرف الصحى البنك الدولى بالأربعين، ونزلة عبداللاه، ومحطة السنترال، وعرب المدابغ، ومحطة رفع الصرف الصحى الفرعية بفريال، بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه.


وعن جودة مياه الشرب، قال: إنه تم تخصيص قيمة (8 مـلايين جنيه)، لإعادة تأهيل عدد (6) معامل رئيسية ما بين(الكيميائي، والبكيريولوجي) بمحطة نزلة عبداللاه المرشحة والجامعة النقالى، والقوصية، وصدفا المرشحة، ومحطة عرب المدابغ، وتزويدها بأحدث الأجهزة اللازمة لاجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية كجهاز تحليل الطيف الضوئي، وجهاز التحليل البكتريولوجى، والميكروسكوبات المزودة بالكاميرات، وتجهيز عدد (8) سيارات معمل مدعمة بأحدث أجهزة ومعدات سحب العينات وتحليلها.


وتابع المهندس محمد صلاح الدين، انه تم تطوير  عدد (6) مراكز خدمة عملاء  بمحافظة اسيوط مدعمة بأحدث البرامج التقنية لخدمة الجمهور بصورة تقنية بلغت تكلفتها الإجمالية (4 ملايين جنيه) بمركز ديروط  وصدفا وساحل سليم وأبوتيج، فضلاً عن مركز التدريب والخدمات الرئيسى، ومركزخدمة العملاء بالخارجة.


وأشار إلى تطوير معدات الشركة  بتكلفة (105 ملايين جنيه) لتعزيز الاسطول الميكانيكى لقطاعي المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط بعدد (210) معدات متنوعة،  لتنمية الاستثمارات والأصول وتلبية احتياجات المواطن وسرعة التعامل فى حل أى مشكلات.
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
5.2 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط

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