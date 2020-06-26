التموين: ننفذ مشروعات توفر 400 ألف فرصة عمل في 11 محافظة

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن المناطق اللوجيستية هى سلاسل الإمداد بالسلع للسلاسل التجارية، والأسواق معقبا: "بدل ما كان عندي مخزن أصبح لدي منطقة لوجيستية".





وأشار "العشماوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم ينفذون حاليا 18 مشروع في 11 محافظة بإجمالي استثمارات 49 مليار جنيه، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 400 ألف فرصة.





وأكد مساعد أول وزير التموين، أن مساهمة قطع التجارة الداخلية في الناتج المحلي يصل إلى 20%، منوها بأن من يعملون في قطاع التجارة يصلون إلى 10 مليون شخص، أي ثلث العاملين في مصر يعملون في قطاع التجارة.





وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد بشأن بيع بقالي التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.





وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لعدم التزام بقالي التموين بأسعار السلع التموينية المقررة من قبل الوزارة، مُوضحةً انتظام صرف السلع التموينية بجميع محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وفقًا للأسعار المحددة من قبل الوزارة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المنافذ التموينية للتأكد من توافر السلع التموينية والالتزام بالأسعار المقررة.





وفي سياق متصل، فقد تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات شهر يونيو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، هذا إلى جانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين، حيث تم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا، بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق الأخرى.





كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الموازنة العامة الجديدة 20202021 فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مُشددةً على أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة، هو ضبط أوجه صرف الدعم، وذلك من خلال بيع القمح للمطاحن مقابل سعره نقدًا.



