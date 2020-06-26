منع وضع المفارش القماش والبعُد 2 متر.. الجيزة تضع ضوابط عودة الحياة للمطاعم والمقاهي

ووفقا للقرارات التي أقرتها رئاسه مجلس الوزراء، لعودة الحياة لطبيعتها تم وضع اشتراط التالي:



1. التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.





2. يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.





3. نسبة الرواد لاتزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر.





4. ترك مسافة لاتقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.





5. تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.





6. غلق أماكن ألعاب الأطفال.





7. حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين.





8. توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى.





9. وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.





10. توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.





11. حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه ( غير المفتوح) وإستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.





12. حظر تقديم الشيشة.





13. إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام وإستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة إستخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.





14. الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.





15. توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.





16. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياة والمصاعد.





17. الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياة بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.





18. تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.





19. وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.





20. توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.





21. التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.



ومن يخالف تلك التعليمات يتم غلق المنشأة وسحب الرخصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.



محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة والرابطة بشارع الأهرام



وفي سياق آخر، أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لعدد من المحاور والمحولات والأعمال الجاري تطويرها الآن، لتكون محاور بديلة لشارع الهرم وقت الغلق.



وتفقد المحافظ، أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم، وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية في إطار سعي المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.



ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم، وعدم السماح بالتعدي عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الانترلوك بشكل موحد، كما شدد المحافظ خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدي علي خط التنظيم بالشارع، إضافة إلى تغير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور فى تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل.



وأكد على توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان، بالإضافة إلى تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.



وخلال الجولة قام محافظ الجيزة بإهداء كمامة لأحد المواطنين، وحثه على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة حفاظاً على صحته و المحيطين به.



كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع خالد أمين موجها مسئولى الحى والقائمين على الأعمال بمتابعه أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والالتزام بمسافات موحدة بطول المناطق الجاري تطويرها وإزالة أى حالات تعدى على الطريق لمنشآت أو محال وحظر وضع أوتاد حديديه أو أية وسائل لحجز أماكن لانتظار السيارات أمام العقارات وإزالة كافة أشكال التعديات علي الطريق من عقارات وجراجات والحفاظ على الأشجار المتواجدة على جانبى الطريق مع تناسقها مع أعمال الرصف.



وأصدر المحافظ تعليمات بإيقاف حوافز القائمين على أعمال التطوير بأحد قطاعات الشارع نظراً لعدم الالتزام بالأعمال المتفق عليها وأمهل مسئولي الحى والشركة المنفذة أسبوع لإصلاح الأخطاء وتحسين حالة الرصف.



وتلبية لرغبة أهالى المنطقة وجه المحافظ ببحث إقامة مطبات فى المناطق ذات الكثافة السكنية إذا اقتضت الحاجة لذلك حفاظاً على سلامتهم.



وتفقد المحافظ أعمال التوسعه بشارع المحولات بعد الانتهاء من أعمال الإزالة لتوفير المساحة المخصصة للرصف وإلقاء الدهشوم وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف والتطوير موجها بتحسين الصورة الجمالية للمباني المتواجدة بمحيط الأعمال وإقامة صور و رصيف بعرض مناسب ودهان واجهات المباني المواجهة لأعمال التطوير.



حددت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد، عددا من الضوابط لتطبيقها بكل حزم، على المقاهي والمطاعم، بدءً من غدًا السبت.