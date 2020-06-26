الأهلي يكشف موعد انتظام حمدي فتحي في التدريبات الجماعية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد انتظام حمدي فتحي لاعب الفريق في التدريبات الجماعية.

وقال عبد الحفيظ إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

وأضاف: «حمدي فتحي سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين علي الأكثر».

وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي أكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.





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حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموعد الذي سيشارك فيه محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر، للمشاركة في التدريبات الجماعية.





عبد الحفيظ قال :إن محمد محمود، لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر؛ للدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرا، وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.





وأوضح أن اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه بات على اعتاب التواجد رفقة زملائه في تدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.