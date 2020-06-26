هجوم على الشرطة البريطانية للمرة الثانية خلال تفريق حفل غير قانوني

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تعرض ضباط الشرطة البريطانية للهجوم للمرة الثانية في يومين، خلال محاولتهم تفريق حفل غير قانوني بين عشية وضحاها في غرب لندن.

وقالت الشرطة على موقع "تويتر": "تم إلقاء أشياء على الضباط. هذا السلوك وأي أعمال عنف لن يتم التسامح معها"، كما أوردت وكالة "رويترز".

بينما تخفف بريطانيا من قواعد الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا المستجد، اضطرت الشرطة للتعامل مع عدد من الحفلات غير القانونية والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير البيئة، جورج أوستيس، لشبكة سكاي نيوز: "نعلم أنه بعد أشهر من القيود شعر الناس بالإحباط وسيريد الناس أن يجتمعوا في تجمعات ولكن من الواضح أن هذه الاحتفالات غير القانونية غير مقبولة".

وأضاف: "أن الهجمات على الشرطة التي رأيناها في وقت سابق من هذا الأسبوع غير مقبولة".

ليلة الأربعاء، أصيب 22 ضابطًا وتم تخريب عدد من سيارات الدورية عندما اندلعت المشاكل في حدث موسيقي غير مصرح به في بريكستون، جنوب لندن.

تم نشر أعداد إضافية في الشوارع مساء الخميس لكن الضباط تعرضوا للهجوم مرة أخرى في منطقة نوتينغ هيل في غرب لندن، مسرح عدد من الأحداث الموسيقية غير المرخصة التي وقعت في العاصمة.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، المشاهد مساء الأربعاء بأنها "حقيرة" بينما وصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العنف ضد الشرطة بأنه مروع.

يوم الخميس، أعلنت السلطات في بورنموث، وهي بلدة ساحلية شهيرة في جنوب إنجلترا، "حادثة كبرى" بشأن ما وصفته بالسلوك غير المسؤول للحشود التي تجاهلت إرشادات الصحة العامة بشأن فيروسات التاجية والخدمات المحلية التي تعاني من الإجهاد الشديد.

جاء الإعلان بعد أن وصل الزوار بأعداد كبيرة للغاية في موجة من الطقس الحار، مما أدى إلى جمود على الطرق، والسلوك المعادي للمجتمع، والمعارك التي تغذيها الكحول.

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