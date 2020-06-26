عبد الحفيظ: فايلر يتابع التدريبات والأمور تسير بشكل مميز منذ العودة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

 

 

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه على تواصل دائم مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية.

 

وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية في ملعب التتش بالجزيرة.

 

وأوضح عبد الحفيظ أن الأمور تسير بشكل ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيزا شديدا من قبل الجهاز الفني واللاعبين؛ للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضي محليا وإفريقيا.


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