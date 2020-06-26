عبد الحفيظ: فايلر يتابع التدريبات والأمور تسير بشكل مميز منذ العودة
الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:39 ص
علي نبوي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه على تواصل دائم مع السويسري رينيه فايلر المدير
الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة
للتدريبات الجماعية.
وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلر يتابع كل
كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية
عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية في ملعب
التتش بالجزيرة.
وأوضح عبد الحفيظ أن الأمور تسير بشكل
ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيزا شديدا من قبل
الجهاز الفني واللاعبين؛ للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضي محليا وإفريقيا.