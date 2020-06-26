التموين: من يحصل على الدعم الآن يستحقه 100%

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن عملية تنقية البطاقات التموينية كانت تستهدف وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أنهم رصدوا بطاقات وهمية، وأخرى مكررة، ومواطنون متواجدون على قاعدة البيانات وتوفاهم الله.

وأشار "العشماوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم استبعاد من توفاهم الله، والمكررين، وغير المستحقين من قاعدة البيانات، معلقا: "مينفعش حد يكون ساكن في فيلا، وعنده أكتر من عربية، وبيصرف الدعم"، كاشفا أن عدد هذه الفئة يصل إلى مليون شخص.

وأكد مساعد أول وزير التموين، أن من يتحصل على الدعم اليوم هو من يستحقه طبقا للمحددات التي تم وضعها 100%، منوها بأن قيمة دعم منظومة السلع التموينية تبلغ 90 مليار جنيه.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد بشأن بيع بقالي التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لعدم التزام بقالي التموين بأسعار السلع التموينية المقررة من قبل الوزارة، مُوضحةً انتظام صرف السلع التموينية بجميع محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وفقًا للأسعار المحددة من قبل الوزارة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المنافذ التموينية للتأكد من توافر السلع التموينية والالتزام بالأسعار المقررة.

وفي سياق متصل، فقد تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات شهر يونيو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، هذا إلى جانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين، حيث تم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا، بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق الأخرى.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الموازنة العامة الجديدة 20202021 فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مُشددةً على أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة، هو ضبط أوجه صرف الدعم، وذلك من خلال بيع القمح للمطاحن مقابل سعره نقدًا.

وأكدت وزارة التموين تصدر الدعم السلعي قائمة الدعم بالموازنة الجديدة، كما تبلغ قيمة دعم الخبز والتموين نحو 84 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.

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