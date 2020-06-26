طبيب الأهلي يواصل تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية في المران

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حرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تنفيذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل انطلاق مران اليوم الثالث للاعبين والذي يتم تقسيمه على مجموعتين.



وقام خالد محمود بقياس درجات الحرارة للاعبين والجهاز الفني فرد فرد فور وصولهم إلى مقر النادي قبل انطلاق المران من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع وجاهزيتهم.



ويحرص الأهلي بشكل يومي على اتباع وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وفقًا للبرنامج الاسترشادي الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة.



وقام مسئولو النادي الأهلي باتباع جميع الإجراءات الاحترازية حيث تم تحديد بوابة لدخول اللاعبين وتسليمهم جميع الملابس أدوات التدريب للنزول مباشرة إلى أرض الملعب