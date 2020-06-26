187 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربيين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:55 ص
مشروع البتلو
مشروع البتلو
الفجر الاقتصادي
أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 187 مليون جنيه يستفيد منها 989 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 12998 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون جنية حتى الان لعدد 8341 مستفيد، ولتمويل 95220 رأس ماشية. 

شدد الصياد على تعليمات وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد, مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها, موضحاً أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، 

من جانبه اوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن ثبات وإستقرار أسعار رؤوس المواشى الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الراهنة كان دافعا ً قويا ً ومشجعا ً للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد
وأضاف سليمان أنه يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

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