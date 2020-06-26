التموين: طرح الكمامة القماشية بسعر التكلفة على البطاقات

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين: إنهم يوفرون 19 منتج للمستفيدين من الدعم، وتم إضافة منتج جديد مؤخرا وهو الكمامات، وذلك نظرا لجائحة كورونا.





وأشار "العشماوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم سيوفرون الكمامات لمن يرغب في الشراء، وسعرها سيكون بسعر التكلفة، حيث سيتراوح سعرها من 3 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، حيث سيطرح أكثر من نوع.





وأكد مساعد أول وزير التموين، أن الكمامات المطروحة ستكون مطابقة للمواصفات العالمية، وليس هناك أي مشكلة في الكميات، حيث أن أي منتج تطرحه الوزارة يكون له محددات ومعايير، ومن أهمها مطابقة المنتج للمواصفات العالمية.



