"القابضة للمياه" تختتم البرنامج التدريبي الالكتروني في الصيانة الكهربائيه للعاملين

في اطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ البرامج الالكترونيه التخصصية بنظام التدريب العملي التفاعلي للمهندسين (الصيانه الكهربائيه بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركات التابعه)، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الالكتروني في الصيانة الكهربائيه للعاملين بشركات مياه الشرب، بحضور الدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس الشركه القابضة، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركه أسيوط والوادي الجديد لمياه الشرب والصرف الصحي.





وأشاد الدكتور أحمد معوض بنوعية تلك الدورات التدريبية المتخصصة ومدى اهميتها فى شركات المياه والصرف، ووجه بالمزيد من تدريب العاملين الفنيين بشكل عملى وتطبيقى فى كافة المجالات وباستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.









وقالت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن البرنامج ياتي ضمن خطط التدريب المعدة من الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للتوجه العام للدوله لتطبيق سياسات التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال والتي تهدف للتعامل مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد واعتماد الشركه على منظومة التدريب عن بعد كوسيله أساسية لتدريب العاملين في كافة المجالات التخصصية.









وأوضحت، أنه يعد أول برنامج عن بعد والذي تم تنفيذه فى مركز التدريب الاقليمي بشركه اسيوط بالتعاون والتنسيق بين الادارة العامة للتدريب بشركة اسيوط والادارة العامة للتدريب بالشركه القابضة وبمشاركه عدد 35 مهندس كهرباء من 17 شركه تابعة.





وأكدت، أهمية مواكبة متطلبات العصر والاهتمام بتنفيذ خطة التدريب الالكتروني التخصصية الموجهة الى جميع الشركات التابعه لتحقيق اعلي استفادة للعاملين بالشركات لتحقيق معدلات اداء عاليه مع ضرورة الاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام المنصات الالكترونيه للشركه في تنفيذ التدريب.









ومن جانبها، أكدت وفاء يوسف مدير عام التدريب، على اهمية الربط والتعاون بين الشركات من خلال خطة إقليمية تستهدف تدريب وتنمية قدرات الكفاءات البشرية فى جميع التخصصات والتى يراعى فيها تحقيق الاهداف العامة والمرحلية للادارات لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركات للوصول الى اداء مؤسسى متوازن وفعال، والتى عليه تقوم ادارة دعم ومتابعه مراكز التدريب بمتابعة التنفيذ وتحقيق الاهداف المنشود وتقييم وتقويم أداء العملية التدريبية والوقوف على المعوقات التى واجهت التنفيذ للتغلب عليها ... هذا بالاضافة الى العمل على تحديث البنيه التحتية الاساسيه لمراكز التدريب لتواكب التكنولوجيا الحديثة.