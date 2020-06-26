زيدان يعلق على تصريحات نجم ريال مدريد بشأن اقتراب رحيله عن الفريق

علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على تصريحات الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق، بشأن تفكيره في الرحيل عن النادي المدريدي والانتقال لفريق آخر بعد استبعاده من المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.





وكان "رودريجيز" صرح بخصوص امكانية رحيله عن ريال مدريد قائلا: "إذا كان لدي خيارًا جيدًا سوف أختار الانتقال لفريق جديد يساعدني على إظهار قدراتي بشكل كبير".





وأكد "زيدان" في تصريحات صحفية أن رودريجيز يرغب في المشاركة في المباريات مع ريال مدريد مثل أي لاعب، مشددًا على أنه صاحب قرار مشاركة اللاعبين في المباريات باعتبار المدير الفني للفريق.





وأضاف: " تتردد الانباء بشكل مستمر على رحيل اللاعبين عن ريال مدريد أحيانا نتحدث عن رودريجيز ويوم آخر نتحدث عن جاريث بيل وإيسكو، والجميع يلعب تحت شعار ريال مدريد، والجميع يشاركون في كل شيئ مع الفريق وهذا الأمر المهم، ولن تغير هذه الانباء ما نقوم به".





يذكر أن خاميس رودريجيز لعب موسمين في بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، وعاد لريال مدريد مطلع هذا الموسم، ولكنه لم يشارك في المباريات بشكل منتظم مع الفريق.