غدًا.. قطع المياه عن 7 مناطق بمحافظة القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن بعض 7 مناطق بالمحافظة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 27-6-2020 وحتي الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم ، وذلك للقيام بإعمال إصلاح خط المياه قطر1400 مم (العكرة) بمأخذ محطة شمال حلوان.

والمناطق هي: (تقسيم نصر للسيارات – وادي حوف – حدائق حلوان – عزبة زين – المصانع – عزبة الصفيح – الهجانة - المعصرة).





وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.