منافس الزمالك.. أزمة قوية تضرب الرجاء قبل مواجهة دوري الأبطال

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:40 ص
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
محمد الدمتناوي

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن المباريات المؤجلة لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، تهدد الفريق، قبل مواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن المباريات المؤجلة ستكون صعبة للغاية على نادي الرجاء، في ظل أنه سيخوض مباريات كثيرة في فترة زمنية قصيرة، وصعوبة الاستعداد لمباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.


وتابعت الصحيفة، أن الرجاء مضطر لخوض أربع مباريات قبل استئناف ما تبقى من الموسم، أي أنه سيلعب مباريات أكثر من أي فريق أخر.


وأشارت الصحيفة، أن خوض الأربع مباريات في أسبوعين أو أكثر بقليل، يتطلب من الرجاء لياقة بدنية عالية، في ظل رغبة جماهير الرجاء على تحقيق العديد من الألقاب محليًا وإفريقيًا.


ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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