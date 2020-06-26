مكتب الأمم المتحدة يكشف آثارا غير متوقعة عن استمرار جائحة كورونا
الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:33 ص
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، عددا من الآثار الجانبية الناتجة عن جائحة كورونا.
وقالت "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن هناك 31 مليون إمرأة معرضة للعنف بسبب جائحة كورونا، موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي هى أول من دقت ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدل النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي أثناء جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن الوجود في المنزل في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة أدى إلى عنف ضد المرأة، لافتة إلى أنه تم رصد عدد من الأثار الجانبية الناتجة عن أزمة كورونا، مثل رصد 9 آلاف موقع جديد لاستغلال الأطفال جنسيا.
وأضافت أن تواجد الأسرة والأبناء على الإنترنت يؤدي لتعرضهم لمخاطر كثيرة مثل الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، منوهة بأنه نظرا لاغلاق الحدود والحد من السفر بالطائرات أصبح هناك اقبال كبير على الاتجار في المخدرات عبر الإنترنت.
وأوضحت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنهم رصدوا انخفاض في أسعار المخدرات في البلاد التي تزرع مخدرات، وهناك تحول لنقل المخدرات عبر الطرق البحرية والنهرية، مضيفة أن هناك 269 مليون يتعاطوا مخدرات، منهم 36 مليون مدمن، ومنهم 11 مليون يتعاطوا المخدران بالحقن، لافتة إلى أن الدول الفقيرة هى الأكثر تعاطيا للمخدرات.
خروج 403 مصابين بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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