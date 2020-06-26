مكتب الأمم المتحدة يكشف آثارا غير متوقعة عن استمرار جائحة كورونا

كشفت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، عددا من الآثار الجانبية الناتجة عن جائحة كورونا.





وقالت "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن هناك 31 مليون إمرأة معرضة للعنف بسبب جائحة كورونا، موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي هى أول من دقت ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدل النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي أثناء جائحة كورونا.





وأشارت إلى أن الوجود في المنزل في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة أدى إلى عنف ضد المرأة، لافتة إلى أنه تم رصد عدد من الأثار الجانبية الناتجة عن أزمة كورونا، مثل رصد 9 آلاف موقع جديد لاستغلال الأطفال جنسيا.





وأضافت أن تواجد الأسرة والأبناء على الإنترنت يؤدي لتعرضهم لمخاطر كثيرة مثل الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، منوهة بأنه نظرا لاغلاق الحدود والحد من السفر بالطائرات أصبح هناك اقبال كبير على الاتجار في المخدرات عبر الإنترنت.





وأوضحت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنهم رصدوا انخفاض في أسعار المخدرات في البلاد التي تزرع مخدرات، وهناك تحول لنقل المخدرات عبر الطرق البحرية والنهرية، مضيفة أن هناك 269 مليون يتعاطوا مخدرات، منهم 36 مليون مدمن، ومنهم 11 مليون يتعاطوا المخدران بالحقن، لافتة إلى أن الدول الفقيرة هى الأكثر تعاطيا للمخدرات.



