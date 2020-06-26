فان دايك: فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي نقله إلى درجة أخرى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:29 ص
فان دايك
فان دايك
وكالات
قال مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك إن فريق المدرب يورجن كلوب نقل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى درجة أخرى بعدما توج بطلاً للبلاد لأول مرة في 30 عاماً.

وفاز تشيلسي 2-1 على ضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لتبدأ احتفالات ليفربول قبل 7 جولات من النهاية، إذ ابتعد بالصدارة بفارق 23 نقطة.

وأبلغ الهولندي فان دايك، وهو أحد أبرز عوامل نجاح ليفربول على مدار 12 شهراً الماضية، شبكة بي.تي سبورت: "من المذهل أن أكون جزءاً من هذه المجموعة".

وأضاف: "في الموسم الماضي فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا وهذا العام، خاصة في الدوري الممتاز، انتقلنا إلى درجة أخرى، كنا محافظين على مستوانا ونقوم بعمل جيد".

وتابع: "هذا شعور مذهل، من لحظة انضمامي ونحن متحدون والجميع جزء من ذلك، بدءاً من العاملين في ميلوود (مركز تدريب ليفربول) وإستاد أنفيلد واللاعبين بالتأكيد".

وأردف: "كلنا نريد الأمر ذاته، خارج الملعب نحن مرتبطون سوياً وهذا أمر مذهل".

وفاز ليفربول في 28 من 31 مباراة في الدوري ويمكنه تحطيم رقم سيتي القياسي البالغ 100 نقطة في موسم واحد والذي حققه في 2017-2018، عندما احتل الفريق القادم من منطقة مرسيسايد المركز الثاني متأخراً بفارق 25 نقطة عن البطل.

وقال القائد جوردان هندرسون إن كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق، والذي تولى المسؤولية بعد رحيل بريندان رودجرز في 2015 بعد خسارة اللقب بفارق ضئيل، ساعد النادي على إنهاء انتظار 30 عاماً للقبه 19 في الدوري.

وأضاف: "منذ اليوم الأول جاء (كلوب) وقام بتغيير كل شيء والجميع تبعوه وكان أمراً استثنائياً ورحلة مذهلة، ما تراه هو ما تحصل عليه سواء كان في مؤتمراته الصحافية أو جلوسه على مقاعد البدلاء".

وتابع: "بالتأكيد يملك المزيد على الجانب الشخصي مع اللاعبين لكنه يملك التوازن فيما يخص علاقته باللاعبين وكونه صديقاً لهم وأيضاً لا يرحم في أوقات أخرى".

واختتم هندرسون حديثه قائلاً: "إنه قائد رائع وإنسان مذهل ونحن نثق فيه".

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