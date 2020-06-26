قبل رفع الحظر بساعات.. لجنة مكافحة الكورونا توجه رسالة مهمة للمواطنين

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بعد إعادة فتح مختلف الأنشطة، وبداية عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، معلقا: "لو مش عايز ترجع للنقطة صفر التزم بالاجراءات الوقائية".





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن وزارة الصحة جاهزة بكامل طاقتها للتعامل مع الوضع، مضيفا أننا نحتاج وعي المصريين بنسبة 100% خلال الفترة القادمة، ويثقون في وعي المواطن المصري.





وطالب أي مواطن يشعر بأعراض دور برد التوجه فورا إلى أقرب مستشفى، منوها بأن أرقام الشفاء مرتفعة في مصر، وهذا أمر جيد، معقبا: "مش عايزين حظر عايزين حذر.. نعيش حياتنا بشروط صحية، منوها بأن هناك ثبات في معدل الاصابات، معلقا: "أعدادنا مش هتزند، لأننا نراهن على وعي المواطن".



