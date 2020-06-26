بعد عودة الموقع للعمل.. استعلم عن أحقيتك في العلاوات الخمسة





تزايد الضغط على موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من قبل أصحاب المعاشات للاستعلام عن أحقيتهم فى العلاوات الخمسة، وسبق أن قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.



وكشفت عن أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات لخمسة هم من تقاعدوا اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.909 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.





وأكدت الوزيرة في وقت سابق أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات السيسي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة في ظل أزمة كورونا.





و قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطيل الموقع الإلكتروني للاستعلام عن العلاوات، لافتًا إلى أنه تم إصلاح الأعطال، والموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات بدأ يعمل.





وأضاف، أن إجمالي المستفيدين من العلاوات الخمس حوالي 2 مليون و400 ألف مواطن، لافتًا إلى أنه يتم صرف العلاوات وفق توجيه رئاسي، وليس وفق أحكام قضائية.









ويستعد أصحاب المعاشات للاستفادة من الزيادة الجديدة فى قيمة المعاش بعد إضافة الجزء الأول من العلاوات الخمس المتأخرة منذ سنوات، لذلك فعلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، موقعها الإلكتروني من أجل الإستعلام عن أحقية صاحب المعاش في الزيادة الجديدة.

وبعد الدخول على الموقع يتم كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني، مع كتابة الأسم الأول للأم، وسيعرف قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.



وللدخول على الموقع للاستعلام أضغط هنا



