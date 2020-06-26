برشلونة يقترب من ضم نجم يوفنتوس

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي من أجل حسم صفقة التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إتفاق برشلونة مع يوفنتوس قد تم بالفعل، حيث سينتقل البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة في صفقة تبادل مع البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة الذي سينقل إلى يوفنتوس بالإضافة إلى 10 مليون يورو سيدفعها النادي الإيطالي إلى برشلونة.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأمر الوحيد المتبقي هو الإتفاق بين آرثر ويوفنتوس، حيث أن المفاوضات متقدمة والاتفاق النهائي للصفقة قد يتم خلال ال 48 ساعة المقبلة.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فكرة الصفقة التبادلية متفق عليها منذ شهر مايو الماضي وأن ما كان يعيق التوصل لاتفاق هو تردد آرثر ميلو نجم برشلونة وعدم إتخاذه قرار حاسم بالنسبة لهذا الموضوع.


ونوهت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس لم يستسلم وإستمر في محاولاته لإغراء النجم البرازيلي منذ عدة أسابيع لأن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس معجب كثيرًا بالنجم البرازيلي.


وأكملت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس اضطر إلى تحسين عرضه أكثر من مرة لكي يُغير آرثر ميلو رأيه ويجعل برشلونة نفسه يضغط أكثر على نجمه من أجل الموافقة على الصفقة التبادلية.

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