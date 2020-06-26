نجم الأهلي يرفض الانضمام للصفاقسي التونسي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية، أن حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والمعار حاليًا لنادي الصفاقسي، قد رفض الانضمام للفريق التونسي استعدادًا لعودة النشاط الكروي.


وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن حسين السيد رفض الذهاب إلى تونس، والانضمام إلى الصفاقسي استعدادًا لعودة النشاط.


وتابعت الصحيفة، أن إعارة حسين السيد سوف تنتهي نهاية شهر يونيو الجاري، وأن الصفاقسي وضع بندًا يحق له شراء اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة.


وشارك حسين السيد مع الصفاقسي في 5 مباريات، قبل توقف النشاط الكروي في تونس، منذ أكثر من شهرين، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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