تهنئة خاصة من ابو تريكة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريميرليج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
هنئ اللاعب الدولي المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بعد الفوز الريدز بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد غياب دام أكثر من 30 عاما عن خزائن النادي العريق.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية:"بعد 30 سنة ليفربول حقق الدوري، الآن كلوب هو السبيشيال وان للبطولة، بطل أوروبا وبطل إنجلترا والعالم، بنى مشروع ليفربول والآن يفوز الفريق بالدوري عن جدارة واستحقاق  بأداء ممتع، من الخسارة أنه لا توجد جماهير، لأن يورجن كلوب لعب في الأساس من أجل الجماهير التي كان لها سبب كبير بالتتويج".

وأضاف تريكة:"المنافس مانشستر سيتي كان قوي، ولكن ليفربول جعله يرفع الراية البيضاء مبكرا، مبروك لكل محبي ليفربول ولصلاح الذي يستمر في تقديم مواسم مميزة ليفربول يستحق هذا التتويج، القادم أصعب، ولكن يستطيعون الحفاظ على هذا المستوى، وكلوب يتعلم من أخطائه جيدا في الألقاب، وسوف يحتفظ بنجومه".

يذكر أن نادي تشيلسي قد فاز على حساب نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليهدي ليفربول لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 31 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.

أخبار تهمك

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من متخصصة بالعلاقات الأسرية على واقعة "فتاة الدقهلية"

منذ ساعتين

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يدعوا لاجتماع طارئ بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

منذ حوالي 11 ساعة

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميليشيا حزب الله تهدد رئيس الوزراء العراقي بالقتل

منذ حوالي 3 ساعات

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 ص

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

01:00 ص

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!