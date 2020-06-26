تهنئة خاصة من ابو تريكة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريميرليج

هنئ اللاعب الدولي المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بعد الفوز الريدز بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد غياب دام أكثر من 30 عاما عن خزائن النادي العريق.





وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية:"بعد 30 سنة ليفربول حقق الدوري، الآن كلوب هو السبيشيال وان للبطولة، بطل أوروبا وبطل إنجلترا والعالم، بنى مشروع ليفربول والآن يفوز الفريق بالدوري عن جدارة واستحقاق بأداء ممتع، من الخسارة أنه لا توجد جماهير، لأن يورجن كلوب لعب في الأساس من أجل الجماهير التي كان لها سبب كبير بالتتويج".





وأضاف تريكة:"المنافس مانشستر سيتي كان قوي، ولكن ليفربول جعله يرفع الراية البيضاء مبكرا، مبروك لكل محبي ليفربول ولصلاح الذي يستمر في تقديم مواسم مميزة ليفربول يستحق هذا التتويج، القادم أصعب، ولكن يستطيعون الحفاظ على هذا المستوى، وكلوب يتعلم من أخطائه جيدا في الألقاب، وسوف يحتفظ بنجومه".



