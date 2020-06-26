طرح الإعلان الترويجي الاول لفيلم Waiting For The Barbarians

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
طرحت شركة كلومبيانا الأمريكية، للإنتاج السينمائي، الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجم جوني ديب، الجديد "Waiting For The Barbarians".

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي، للفيلم الذي تدور أحداثه حول الحملات الاستعمارية التي كان يقوم بها الجيش البريطانية مطلع القرن الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة مميزة من النجوم الكبار، أبرز روبرت باتينسون والنجم الحاصل على الأوسكار مار رايلانس.

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