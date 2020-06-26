بعد تتويج ليفربول.. سجل الفائزين ببطولة الدوري الإنجليزي

حلم طال انتظاره لمدة 30 عاما، منذ آخر تتويج لفريق ليفربول، عام 1990 بالدوري الإنجليزي، بقيادة المدير الفني يورجن كلوب.





استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، قبل انتهاء النسخة الحالية بـ7 جولات، بعدما نجح تشيلسي في الفوز أمام مانشستر سيتي، وهو ما منح البطولة لليفر مساء أمس الخميس.





الدوري الإنجليزي بدأت منافساته عام 1889، والذي فاز بهذه النسخة فريق بريستون نورث إيند، ولكن بالمسمى القديم، حيث أنه في عام 1992 بدأ عهد جديد من الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد، إذ تحول من الدرجة الأولى، إلى الممتاز.





يشار إلى أنه كان أول من فاز بنسخة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993، هو فريق مانشستر يونايتد.





في المجمل يأتي ليفربول في المركز الثاني بعدد ألقاب الدوري الإنجليزي سواء بالمسمى القديم أو الحديث، بواقع 19 بطولة، ويسبقه مانشستر يونايتد بـ20 بطولة.





بالمسمى القديم ليفربول هو متسيد البطولة بواقع 18 لقب، أعوام 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990.





ويأتي من بعده آرسنال بواقع 10 بطولات، نسخ 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991.





ثم ايفرتون 9مرات، نسخ 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987.





ثم 7 ألقاب لكل من، مانشستر يونايتد، أعوام، 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967، واستون فيلا، أعوام 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981.





ويليهم، فريق سندرلاند، بعدد 6 مرات، أعوام 1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936،





فيما يحل بعد ذلك بعدد 4 ألقاب كلا من، نيوكاسل يونايتد، أعوام، 1905, 1907, 1909, 1927، وشيفيلد وينزداي "1903, 1904, 1929, 1930".





وبعدد 3 نسخ، يأتي كلا من، ولفرهامبتون واندررز "1954, 1958, 1959"، وهدرسفيلد تاون "1924, 1925, 1926"، وليدز يونايتد، "1969, 1974 , 1992".





ويتواجد في خانة المتوجين بلقبين فقط، كلا من، بلاك بيرن "1912, 1914"،ومانشستر سيتي "1937, 1968"، وبريستون نورث إيند "1889, 1890"، وتوتنهام "1951, 1961"، وبيرنلي "1921, 1960"، وديربي كاونتي"1972, 1975"، وبورتسموث "1949, 1950".





وفي الأخير المتوجين بلقب وحيد، تشيلسي عام1955، وشيفيلد يونايتد 1898، ووست بروميتش ألبيون، نسخة1920، وإيبسويتش تاون 1962، إضافة إلى نوتينغهام فورست عام 1978.





أما المتوجون بنسخة الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون كالتالي:





مانشستر يونايتد، يأتي على رأسهم بعدد 13 لقب، أعوام 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013، فيما يليه تشيلسي بعدد 5 ألقاب، أعوام 2005, 2006, 2010, 2015, 2017، ويأتي بعد ذلك مانشستر سيتي أعوام 2012, 2014, 2018, 2019.



